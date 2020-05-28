Захарова заявила об опасности действий США в сфере контроля над вооружениями

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США все опасней действует в сфере контроля над вооружениями. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, действия, которые предпринимает Вашингтон в этой сфере, «становятся все более опасными и непредсказуемыми».

Захарова упомянула, что США уже вышли из Договора по ПРО, приостановили свое участие в Совместном всеобъемлющем плане действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы и разрушили Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Кроме того, Вашингтон решил выйти из Договора по открытому небу.

«И до сих пор сохраняется неопределенность в действиях США по поводу продления договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений», — cказала Захарова.

Дипломат отметила, что такая деятельность Вашингтона носит «подрывной характер».

«Это целенаправленная политика Соединенных Штатов Америки, которые нацелились на настоящий слом всего того международно-правового фундамента, на котором и строилась международная стабильность и безопасность», — подчеркнула Захарова.

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