В Совфеде ответили на обвинение США в переброске МиГ-29 в Ливию

Глава комитета по обороне и безопасности Совета Федерации, бывший главнокомандующий ВКС России Виктор Бондарев прокомментировал обвинение США в поставках военных российских самолетов в Ливию, передает ТАСС.

«Если в Ливии и есть самолеты, то они не российские, а советские. Точно так же американцы по всему миру активно продавали и продают свои снимаемые с вооружения F-16», — заявил он.

По словам Бондарева, практически все страны Варшавского договора имели на вооружении МиГ-29. Кроме того, СССР поставлял эти самолеты в Африку и Азию. После развала СССР бывшие союзники продавали истребители по всему миру.

Бондарев отметил, что, если бы встретил в небе турецкие, итальянские или израильские F-16, он бы не назвал их самолетами ВВС США.

«Сомневаюсь, что командующему АФРИКОМ это невдомек. То ли не разобрался. Или его просто использовали», — сказал Бондарев.

Ранее Африканское командование вооруженных сил США обвинило Россию в переброске военных самолетов в Ливию.

В пресс-релизе АФРИКОМ сообщается, что Москва направила технику для поддержки ЧВК «Вагнер». Наемники этой компании, по сведениям Пентагона, сражаются на стороне Ливийской национальной армии во главе с Халифой Хафтаром.

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