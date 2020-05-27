Летчик прокомментировал заявление США о перехвате их самолета российскими Су-35

Летчик-испытатель Анатолий Андронов в интервью «Вечерней Москве» прокомментировал заявление США о перехвате их самолета российскими истребителями Су-35.

По словам Андронова, опубликованные ВМС США кадры с якобы перехватом показывают, что расстояние между американским Poseidon P-8A и Су-35 было безопасным.

«При таком сближении самолет легко может совершать маневры и продолжать безопасный полет», — отметил он.

Андронов считает, что инцидент сложно назвать перехватом. Как пояснил летчик, перехват подразумевает принуждение самолета к каким-либо действиям: изменить направление движения или высоту.

«А что происходило на видео? Ну появился рядом самолет, летит рядом, и что?» — сказал Андронов.

Ранее ВМС США обвинили российские истребители, которые поднимались в воздух для сопровождения американского самолета Poseidon P-8A, в «небезопасном» перехвате. Шестой флот опубликовал видео якобы с перехватом самолета. На кадрах, снятых с борта воздушного судна США, видно только, как рядом летит Су-35.

Инцидент произошел над Средиземным морем. Американская сторона заявила, что Россия якобы третий раз за два месяца небезопасно перехватывает самолет США.

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