США обвинили Россию в «небезопасном» перехвате самолета над Средиземным морем
В ВМС США обвинили российские Су-35, которые поднимались в воздух для сопровождения американского самолета Poseidon P-8A над Средиземным морем, в «небезопасном» перехвате. Об этом сообщили в пресс-службе 6-го флота американского ВМС.
Американская сторона заявила, что Россия якобы третий раз за два месяца небезопасно перехватывает самолет США над морем.
«Очередной небезопасный российский перехват Р-8 ВМС США в международном воздушном пространстве над Средиземным морем», — говорится в сообщении.
Также ВМС США призвало РФ к профессиональному и безопасному взаимодействию.
В мае президент США Дональд Трамп объявил, что страна выходит из Договора, пока Россия «не выполнит свои обязательства». Россия ответила, что не нарушала договор.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году. Он является одним из шагов по укреплению доверия между странами после Холодной войны. Соглашение позволяет 34 участникам открыто собирать данные о вооруженных силах друг друга.
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