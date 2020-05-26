Мединский оценил выбранную дату для проведения парада Победы
Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что решение провести парад Победы 24 июня является исторически верным, передает ТАСС.
По его словам, тот факт, что парад пройдет 24 июня, как и в 1945 году, важен для восстановления исторической памяти и справедливости, ведь парад проходит каждое 9 мая только с 1995 года.
Мединский выразил уверенность, что ветераны поддержат выбор это даты.
«Это очень символично для всех нас, для памяти защитников Родины, прошедших ровно в этот день по Красной площади 75 лет назад», — сказал он.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания с главой Минобороны Сергеем Шойгу заявил, что парад Победы, отмененный из-за коронавируса 9 мая, пройдет 24 июня.
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