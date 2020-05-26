Пентагон обвинил Россию в переброске военной авиации в Ливию
Африканское командование вооруженных сил США на своей странице в Twitter обвинило Россию в переброске военных самолетов в Ливию.
В пресс-релизе сообщается, что Москва направила технику для поддержки ЧВК «Вагнер». Наемники этой компании, по сведениям Пентагона, сражаются на стороне Ливийской национальной армии во главе с Халифой Хафтаром.
Как заявили в Африканском командовании, военные самолеты были доставлены через Сирию, где их перекрасили, чтобы скрыть принадлежность.
Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что американские сообщения о переброске российской боевой авиации в Ливию не соответствуют действительности.
Депутат напомнил, что Россия выступает за прекращения насилия в Ливии и призывает стороны конфликта к переговорам.
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