В российской армии коронавирус выявили у 5,5 тысячи человек

С марта текущего года коронавирусная инфекция выявлена у более чем 5,5 тыс. человек в российской армии. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу во время совещания с президентом РФ Владимиром Путиным, которое транслировал телеканал «Россия-24».

Также он отметил, что вылечились от инфекции за этот период 3,5 тыс. человек.

По словам главы Минобороны, пик заболеваемости COVID-19 в войсках преодолен во второй половине апреля, к началу июня обстановка «войдет в состояние плановой».

По данным на 26 мая, в России выявлено 362 342 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3807 летальных исходов, выздоровело 131 129 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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