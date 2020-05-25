МИД России положительно оценил прекращение огня в Афганистане

Министерство иностранных дел России приветствует объявленное на время празднования Ураза-байрама трехдневное прекращение огня в Афганистане, сообщается в официальном комментарии ведомства.

Российский МИД выражает надежду, что данный шаг будет способствовать началу межафганских переговоров и дальнейшему развитию мирного процесса, указано в комментарии.

При этом внешнеполитическое ведомство призывает стороны к скорейшему установлению диалога и завершению обмена пленными, после чего станет возможным долгосрочное прекращение огня.

Ранее сообщалось, что радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России)заявило о прекращении огня в честь праздника Ураза-байрам.

До этого США, «Талибан» и правительство Афганистана подписали мирное соглашение. Американская сторона обязалась, что ее и союзнические войска покинут страну за 14 месяцев при соблюдении талибами договоренностей. В мирном соглашении речь идет об освобождении до 5 тыс. заключенных талибов.

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