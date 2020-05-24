В США назвали военную инфраструктуру в Калининграде «кинжалом в сердце Европы»
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Советник президента США Роберт О'Брайен назвал российскую военную структуру в Калининграде «кинжалом в сердце Европы». Об этом советник сказал в интервью изданию Bild.
По мнению О'Брайена, Россия разместила в регионе «огромное количество ракет и вооружений, нацеленных на европейских союзников США, прежде всего на Прибалтику».
Советник добавил, что Калининград мог бы стать центром туризма и связей между Россией и Европой, но российские власти превратили город «в закрытую военную базу, напичканную современными вооружениями и ракетами».
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