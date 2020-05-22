Медведев призвал США к ответственности в области Договора о СНВ

Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев призвал американские власти ответственно подойти к истекающему Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом он написал на своей странице в «ВКонтакте».

Он отметил, что российская сторона выступает за его безусловное сохранение.

Зампред Совбеза напомнил, что ДСНВ является последним существующим договором, ограничивающим и верифицирующим ракетно-ядерную сферу.

«Как мы уже неоднократно подчеркивали, Россия – за его сохранение без каких-либо предусловий», — подчеркнул Медведев.

Ранее США заявили, что 22 мая официально уведомят участников Договора по открытому небу о своем выходе. Причиной выхода названо то, что якобы Россия не соблюдает условия договора. При этом американский президент Дональд Трамп не исключил, что решение может измениться, если Москва начнет следовать документу. Москва опровергла обвинения Вашингтона в нарушении договора.

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