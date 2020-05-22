В ДНР заявили о подавлении огневых точек силовиков
Представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявил, что подразделения ДНР подавили ответным огнем точки силовиков, которые вели огонь по их территории. Об этом пишет РИА «Новости».
По данным разведки, в результате ответа было уничтожено два миномета. Кроме того, имеются потери среди живой силы украинской стороны.
В ведомстве призвали украинских оккупантов прекратить обстрелы территории республики. Если этого не будет сделано, ДНР будет и дальше давать адекватные ответы.
До этого украинские обстреляли из минометов населенный пункт Верхнеторецкое. Удары задели жилой дом, газопровод и линии электропередачи.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— ЛНР и ДНР привели войска в полную боевую готовность
— Зеленский заявил, что на поиск решения по Донбассу дает себе два месяца