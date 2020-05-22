Минобороны России потратит 100 млрд рублей на вертолетоносцы

Министерство обороны России подписало контракт на производство первых российских универсальных десантных кораблей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Общая стоимость контракта составляет около 100 млрд рублей, заявил источник.

Отмечается, что контракт предусматривает производство двух вертолетоносцев, их закладка должна состояться в ближайшее время.

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