Нейтрализован открывший стрельбу на базе ВМС США в Техасе
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Нейтрализован неизвестный, открывший стрельбу на морской авиабазе Военно-морских сил США Corpus Christi в штате Техас, сообщает NBC News.
В результате инцидента был ранен один сотрудник сил безопасности. Жизни пострадавшего ничто не угрожает.
Ранее сообщалось, что на базе Военно-морских сил США Corpus Christi произошла стрельба.
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