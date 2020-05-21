В Госдуме оценили выход США из Договора по открытому небу

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с RT прокомментировал заявление американского президента Дональда Трампа о выходе США из Договора по открытому небу.

По словам Швыткина, подобные заявления Вашингтона говорят о подрыве европейской безопасности и деструктивной позиции по отношению к России. Это подтверждает и непролонгация договора РСМД.

Депутат отметил, что США зачастую «используют некие хитросплетения» в таких вопросах. Договор по открытому небу подписали 34 страны, многие из которых входят в НАТО. Эти государства в любом случае продолжат обмениваться информацией с США.

Как считает Швыткин, Россия не может игнорировать подобные заявления, она должна принимать ответные меры.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и начал действовать с 2002 года. Он позволяет странам-участницам (34 государства) открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

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