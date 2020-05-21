ООН выразила обеспокоенность в связи с эрозией режима контроля за вооружениями

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в организации обеспокоены изменениями в режиме по контролю за вооружениями. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что такой режим является выгодным для всего международного сообщества.

По его словам, прекращение Договора по открытому небу между в связи в выходом из него США может привести к дестабилизации ситуации из-за отсутствия заменяющего альтернативного соглашения.

«Мы вновь выражаем нашу озабоченность в связи с эрозией режима контроля за вооружениями между США и Россией», — добавил Дюжаррик.

Он также считает, что прекращение функционирования соглашения может привести к началу гонки вооружений.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и начал действовать с 2002 года. Он позволяет странам-участницам (34 государства) открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

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