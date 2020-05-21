Лавров поздравил Шойгу с 65-летием

Глава МИД России Сергей Лавров поздравил министра обороны страны Сергея Шойгу с 65-летним юбилеем. Поздравление опубликовано на сайте министерства иностранных дел.

«Уважаемый Сергей Кужугетович, от всей души поздравляю вас с днем рождения. На протяжении многих лет знаю вас как надежного друга, настоящего патриота, высочайшего профессионала», — написал Лавров.

Он отметил вклад Шойгу в укрепление обороноспособности России, а также в сохранение традиций российского народа.

Дипломат заметил, что для многих жизненный путь главы Минобороны стал ярким примером самоотверженности, мужества и верности долгу.

«Дорожу нашей дружбой. Всегда искренне рад нашим встречам — по служебным делам, на спортивных площадках, за кружкой чая у костра или в Русском географическом обществе», — добавил дипломат, пожелав также юбиляру и впредь «сохранять богатырское сибирское здоровье».