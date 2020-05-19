Минобороны развернуло полевой госпиталь в Красноярском крае

Армейские подразделения Центрального военного округа развернули полевой госпиталь на 100 мест для зараженных коронавирусом в Северо-Енисейском районе Красноярского края, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

«Военнослужащие ЦВО развернули полевой мобильный госпиталь на 100 коек в поселке Еруда Северо-Енисейского района Красноярского края», — говорится в сообщении.

По словам военных, госпиталь был организован по поручению президента РФ Владимира Путина вследствие вспышки заражения коронавирусом на одном из золотодобывающих предприятий региона.

Необходимое оборудование и технику к месту сборки доставили железной дорогой из Кемеровской области и Алтайского края.

На объекте созданы отделения анестезиологии и реанимации, а также полевая лаборатория. В распоряжении военных медиков будут находиться четыре аппарата ИВЛ.

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