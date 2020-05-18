ПНС Ливии заявили о взятии контроля над авиабазой Эль-Ватыя

Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили, что установили полный контроль над авиабазой Эль-Ватыя, принадлежащей до этого войскам Ливийской национальной армии (ЛНА). Об этом сообщил телеканал Libya Alahrar.

«Наши войска полностью взяли под контроль военную базу Эль-Ватыя», — сказал в эфире канала командующий операциями сил ПНС Абдель Басыт Мерван.

В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем и «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахманом ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

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