При крушении самолета ВВС Канады погиб один человек
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В результате крушения самолета пилотажной группы канадских ВВС Snowbirds в провинции Британская Колумбия погиб один человек. Об этом сообщает Twitter ВВС Канады.
Уточняется, что погибшим был один из членов экипажа. Кроме того, один член команды получил серьезные ранения.
В администрации города Камлупс, возле аэропорта которого случилось ЧП, уведомили, что самолет разбился вскоре после взлета. При этом в результате крушения был поврежден жилой дом, в котором произошел пожар.
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