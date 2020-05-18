При крушении самолета ВВС Канады погиб один человек

В результате крушения самолета пилотажной группы канадских ВВС Snowbirds в провинции Британская Колумбия погиб один человек. Об этом сообщает Twitter ВВС Канады.

Уточняется, что погибшим был один из членов экипажа. Кроме того, один член команды получил серьезные ранения.

В администрации города Камлупс, возле аэропорта которого случилось ЧП, уведомили, что самолет разбился вскоре после взлета. При этом в результате крушения был поврежден жилой дом, в котором произошел пожар.

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