В Канаде разбился самолет ВВС страны

Самолет пилотажной группы канадских военно-воздушных сил (ВВС) Snowbirds потерпел крушение близ города Камлупс в провинции Британская Колумбия, сообщается на странице ВВС Канады в Twitter.

«Наша приоритетная задача в настоящее время — определить состояние личного состава и вспомогательного персонала аварийных служб», — говорится в заявлении.

К месту происшествия отправились экстренные службы и спасательные воздушные суда, сообщили в местном аэропорту.

По словам очевидца, самолет разбился почти сразу после взлета, пилот катапультировался, передает телеканал Global News.