СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полке онлайн»

Четверо подозреваемых в реабилитации нацизма в ходе «Бессмертного полка – онлайн» привлечены к уголовной ответственности.

Об этом сообщил в субботу, 16 мая, Следственный комитет.

В местах проживания подозреваемых проведены обыски. Идут допросы.

«Среди причастных к реабилитации нацизма есть и граждане иностранных государств, в частности – Украины и Эстонии», — отмечается в пресс-релизе.

Следственные действия по делам о реабилитации нацизма лицами, которые разместили в «Бессмертном полке – онлайн» фотоснимки нацистских преступников, продолжаются, подчеркнули в Следственном комитете.

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