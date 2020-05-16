СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полке онлайн»
Четверо подозреваемых в реабилитации нацизма в ходе «Бессмертного полка – онлайн» привлечены к уголовной ответственности.
Об этом сообщил в субботу, 16 мая, Следственный комитет.
В местах проживания подозреваемых проведены обыски. Идут допросы.
«Среди причастных к реабилитации нацизма есть и граждане иностранных государств, в частности – Украины и Эстонии», — отмечается в пресс-релизе.
Следственные действия по делам о реабилитации нацизма лицами, которые разместили в «Бессмертном полке – онлайн» фотоснимки нацистских преступников, продолжаются, подчеркнули в Следственном комитете.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Бокерия считает размещение фото фашистов на сайте «Бессмертного полка» «омерзительным поступком»
— «Такими вещами не шутят»: Клинцевич о реакции «Бессмертного полка» на анкеты с фото нацистов