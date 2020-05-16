Десятки бомб времен Корейской войны найдены в Пхеньяне при строительстве больницы
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Десятки неразорвавшихся авиабомб времен Корейской войны (1950-1953 гг.) обнаружены в КНДР при проведении строительных работ в центре Пхеньяна, где возводится больница. Об этом сообщает центральная газета республики «Нодон синмун».
По данным газеты, всего было найдено 50 различных неразорвавшихся боеприпасов, в том числе 50- и 250-килограммовые бомбы, сброшенные врагами во время Отечественной освободительной войны.
Специалисты по разминированию Пхеньянского управления народной безопасности обезвредили эти снаряды, добавили в издании.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Под Новгородом жительница нашла больше 700 снарядов времен войны на прогулке с собакой
— В украинском аэропорту нашли снаряды времен Второй мировой войны