Десятки бомб времен Корейской войны найдены в Пхеньяне при строительстве больницы

Десятки неразорвавшихся авиабомб времен Корейской войны (1950-1953 гг.) обнаружены в КНДР при проведении строительных работ в центре Пхеньяна, где возводится больница. Об этом сообщает центральная газета республики «Нодон синмун».

По данным газеты, всего было найдено 50 различных неразорвавшихся боеприпасов, в том числе 50- и 250-килограммовые бомбы, сброшенные врагами во время Отечественной освободительной войны.

Специалисты по разминированию Пхеньянского управления народной безопасности обезвредили эти снаряды, добавили в издании.

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