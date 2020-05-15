Путин посоветовал Шойгу кандидата на должность начальника медцентра в Калининграде

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по открытию медицинских центров предложил кандидатуру на пост начальника госпиталя Министерства обороны в Калининграде.

Глава государства заслушал доклад врио начальника 1409-го военно-морского клинического госпиталя Ивана Каленова, который рассказал о проделанной работе по созданию госпиталя в Калининграде.

Президент поинтересовался, принимал ли участие Каленов в создании этого медицинского центра. На что Каленов ответил утвердительно. Узнав, что должность начальника 1409-го военно-морского клинического госпиталя Минобороны вакантна, Путин обратился к главе ведомства Сергею Шойгу и сказал, что «пора назначить».

Шойгу заверил президента, что услышал его рекомендацию.

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