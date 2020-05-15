Путин посоветовал Шойгу кандидата на должность начальника медцентра в Калининграде
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по открытию медицинских центров предложил кандидатуру на пост начальника госпиталя Министерства обороны в Калининграде.
Глава государства заслушал доклад врио начальника 1409-го военно-морского клинического госпиталя Ивана Каленова, который рассказал о проделанной работе по созданию госпиталя в Калининграде.
Президент поинтересовался, принимал ли участие Каленов в создании этого медицинского центра. На что Каленов ответил утвердительно. Узнав, что должность начальника 1409-го военно-морского клинического госпиталя Минобороны вакантна, Путин обратился к главе ведомства Сергею Шойгу и сказал, что «пора назначить».
Шойгу заверил президента, что услышал его рекомендацию.
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