Российские военные специалисты покинули Италию

Последние российские военные специалисты, помогающие бороться с коронавирусом, покинули Италию в пятницу, 15 мая. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России.

Отмечается, что самолет Ил-78 ВС РФ вылетел с аэродрома «Виллафранка» в Вероне с 13 военнослужащими и специальной техникой сводного отряда российского Минобороны.

«Этим рейсом будет завершена доставка российских специалистов и специальной техники на территорию РФ», — говорится в сообщении.

Проводил российских военнослужащих на аэродроме генеральный консул России в Милане Александр Нуризаде.

С 22 марта по 7 мая российские военнослужащие совместно с итальянскими провели полную дезинфекцию пансионатов для пожилых людей и других объектов в около 100 населенных пунктах итальянской области Ломбардия и провинции Брешиа.

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