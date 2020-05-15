Российские военные специалисты покинули Италию
Последние российские военные специалисты, помогающие бороться с коронавирусом, покинули Италию в пятницу, 15 мая. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России.
Отмечается, что самолет Ил-78 ВС РФ вылетел с аэродрома «Виллафранка» в Вероне с 13 военнослужащими и специальной техникой сводного отряда российского Минобороны.
«Этим рейсом будет завершена доставка российских специалистов и специальной техники на территорию РФ», — говорится в сообщении.
Проводил российских военнослужащих на аэродроме генеральный консул России в Милане Александр Нуризаде.
С 22 марта по 7 мая российские военнослужащие совместно с итальянскими провели полную дезинфекцию пансионатов для пожилых людей и других объектов в около 100 населенных пунктах итальянской области Ломбардия и провинции Брешиа.
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