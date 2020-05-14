У 1 645 российских военных выявлен коронавирус

Положительный результат анализов на новый тип коронавируса COVID-19 получили 1 645 российских военных. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

Среди них у 1 240 курсантов был выявлен коронавирус. Кроме того, заболевание было установлено у 395 сотрудников гражданского персонала ведомства.

Новость дополняется.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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