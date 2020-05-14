Всех призывников в Москве и области протестируют на COVID-19 перед медкомиссией

У всех призывников, прибывающих на сборные пункты Москвы и Московской области во время весеннего призыва на военную службу, возьмут анализы на выявление коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Западный военный округ.

Отмечается, что призывники будут проходить тестирование в отдельных помещениях на территориях сборных пунктов, оно будет длиться 15 минут.

При отрицательном результате новобранец сможет проходить медкомиссию.

Ранее стало известно, что коронавирусная инфекция выявлена у 3333 военнослужащих, курсантов, воспитанников довузовских учреждений и гражданских специалистов Вооруженных сил России.

По состоянию на 14 мая в России в общей сложности выявлено 252 245 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2305 летальных исходов, выздоровели 53 530 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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