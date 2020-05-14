Более 70 российских военных вернулись из Италии

Более 70 российских военных, помогавших Италии в борьбе с коронавирусом нового типа, вернулись на родину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

По данным министерства, с 8 мая в Россию вернулись более 70 военнослужащих и 19 единиц специальной военной техники. В настоящее время переброска военных и техники проходит в плановом порядке, из Италии уже прибыли десять самолетов.

В марте Россия направила восемь врачебных бригад, около 100 военных вирусологов и эпидемиологов, медицинское оборудование и лабораторию войск радиационной, биологической и химической защиты, чтобы помочь Италии в борьбе с коронавирусом.

С 22 марта по 7 мая российские военнослужащие совместно итальянскими провели полную дезинфекцию пансионатов для пожилых людей и других объектов в около 100 населенных пунктах итальянской области Ломбардия и провинции Брешиа.

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