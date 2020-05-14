В школах исключат общение на общих переменах

В школах следует исключить общение учеников из разных классов во время перемен и при проведении прогулок, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

Кроме того, школам следует закрепить за каждым классом отдельное помещение и организовать обучение каждого класса исключительно в закрепленном помещении, указано в документе.

Роспотребнадзор также рекомендует исключить объединение учеников из разных классов в одну группу продленного дня и отказаться от проведения массовых мероприятий.

По последним данным, в России зафиксировано 242 271 случай новой коронавирусной инфекции, из них 2212 — с летальным исходом. Вылечились 48 003 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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