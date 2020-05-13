1666 российских военнослужащих заразились коронавирусом

Коронавирус в ВС РФ в настоящее время подтвердился 1666 российских военных, а также у 1244 учащихся военных вузов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Министерства обороны России.

«Установлено 1666 военнослужащих с положительными результатами тестирования; из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 378 человек; в изоляторах по месту службы – 586 человек; в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 20 человек; изолированы на дому 682 человека», — говорится в сообщении.

Среди всех заболевших военных, только двое находятся в тяжелом состоянии, а 11 — в состоянии средней тяжести. У остальных инфекция протекает бессимптомно.

Кроме того, коронавирус обнаружили у 392 гражданских служащих Минобороны России.

На данный момент в мире выявлено свыше 4,3 млн заболевших, в России инфекция диагностирована у 232 тыс. человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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