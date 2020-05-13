В МИД России оценили приказ главы Афганистана о наступлении на талибов*

Москва осуждает последние террористические атаки в Афганистане, но предупреждает, что приказ главы государства возобновить наступление на талибов (организация запрещена в России) может стать препятствием для запуска межафганских переговоров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на спецпредставителя президента России по Афганистану, директора второго департамента российского МИД Замира Кабулова.

Комментируя последние террористические атаки талибов, Кабулов отметил, что они отвергли свою причастность к ним. По его мнению, талибам «нет смысла устраивать такие резонансные теракты».

При этом возобновить военные действия означает вновь создать препятствия для запуска межафганских переговоров, заявил Кабулов, добавив, что властям страны следует сосредоточиться на борьбе с боевиками террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России), которые пытаются дестабилизировать ситуацию в стране.

12 мая в Афганистане были совершены две террористические атаки, в результате которых погибли не менее 37 человек погибли и еще 83 человека пострадали. Президент Афганистана Ашраф Гани приказал всем силовым подразделениям страны перейти к «наступательной» форме борьбы с радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в России).

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