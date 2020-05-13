Атомная подлодка «Князь Владимир» вышла в море на контрольные испытания

Атомная подлодка «Князь Владимир, которая является частью проекта 955А («Борей-А»), была спущена на воду для проведения контрольных испытаний и перед включением в состав ВМФ России. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Источник уточнил, подлодка ушла 12 мая из Северодвинска в Белое море. Она поучаствует в контрольных испытаниях, по итогам которых будет решаться вопрос о введении ее в состав ВМФ.

По предварительным данным агентства, «Князя Владимира» могут принять в боевой состав уже до конца этого месяца.

В конце прошлого года Атомная подлодка «Князь Владимир» впервые произвела пуск трехступенчатой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты «Булава». Испытания прошли в штатном режиме.

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