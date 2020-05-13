Седьмой самолет с российскими военными вернулся из Италии

На родину вернулся еще один рейс с российскими военными, которые помогали Италии бороться с коронавирусной инфекцией. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Седьмой самолет Ил-76 ВКС России приземлился на аэродроме «Чкаловский» в Подмосковье. Из Италии обратно вернулись не только военные, но и специальная техника из состава сводного отряда ведомства.

Теперь все прибывшие военнослужащие должны пройти санитарно-эпидемиологические мероприятия.

В марте Россия направила восемь врачебных бригад, около 100 военных вирусологов и эпидемиологов, медицинское оборудование и лабораторию войск радиационной, биологической и химической защиты, чтобы помочь Италии в борьбе с коронавирусом.

С 22 марта по 7 мая российские военнослужащие совместно итальянскими провели полную дезинфекцию пансионатов для пожилых людей и других объектов в около 100 населенных пунктах итальянской области Ломбардия и провинции Брешиа.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Российские военные медики возвращаются домой из Италии

— Российские военные завершили дезинфекцию в Ломбардии

— Российские военврачи вылечили 67 пациентов с коронавирусом в Бергамо