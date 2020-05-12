В США заявили о военных успехах России в Сирии

Спецпредставитель США по САР Джеймс Джеффри заявил об успешности России в военном смысле в Сирии. Об этом пишет РИА «Новости».

Он пояснил, что Россия имеет ключевые интересы в Сирии, такие как поддержание военных баз и защита своих экономических инвестиций.

«Они, действительно, весьма успешны в военном смысле в Сирии», — сказал он.

Также по мнению Джеффри, Россия считает свое ограниченное военное участие в Сирии возможностью добиться крупных стратегических успехов.

При этом он добавил, что политический выход из-за проблем с президентом Сирии Башаром Асадом отсутствует. В таком случае США видит свою роль в предоставлении пути через ООН.

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