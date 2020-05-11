СМИ показали видео последствий ракетного удара по кораблю Ирана в ходе учений

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В сети появилось видео с последствиями ракетного удара, который был нанесен по судну военно-морских сил Ирана в ходе учений. Ролик был опубликован телекомпанией IRIB.

На кадрах видно, что у корабля снесена надстройка на палубе, откуда идут черные клубы дыма.

По данным телеканала, в результате удара судно не затонуло, а было пришвартовано у побережья при помощи буксира.

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