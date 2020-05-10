Помпео сравнил власти Ирана с нацистами
Госсекретарь США Майк Помпео сравнил иранское руководство с властями нацистской Германии и заявил, что Соединенные Штаты будут добиваться продления оружейного эмбарго для страны, сообщает РИА «Новости».
«Мы снова призываем международное сообщество присоединиться к нам в том, чтобы остановить крупнейшего в мире спонсора антисемитизма», — приводятся слова Помпео в сообщении Госдепартамента США.
Он добавил, что американские власти прибегнут ко всем возможным дипломатическим инструментам, чтобы продлить эмбарго на поставку оружия в Иран, которое истекает в октябре 2020 года.
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