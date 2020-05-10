Путин: в ближайшее время ВС РФ предстоит повысить интенсивность боевой службы

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Президент России Владимир Путин в поздравлении выпускников высших учебных заведений Минобороны РФ заявил, что в ближайшие годы вооруженным силам страны будет необходимо увеличить интенсивность боевой службы для повышения боеспособности. Сообщение опубликовано на сайте Кремля.

«Предстоит повысить интенсивность боевой учёбы, в том числе отработать новые формы взаимодействия войск при внезапных проверках с использованием самых передовых технологий, которые определят будущий облик армии и флота России», — сказал Путин.

Он также призвал офицеров уделить в связи с этим особое внимание воспитанию личного состава «в духе патриотизма, ответственности и уставной дисциплины».

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