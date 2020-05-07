Бронемашины нового поколения «Атлет» запустят в серийное производство в 2021 году
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Серийное производство российских бронеавтомобилей нового поколения «Атлет» планируется начать в 2021 году, сообщает РИА «Новости».
Как заявил гендиректор предприятия — разработчика проекта ООО «Военно-промышленная компания» Александр Красовицкий, опытные образцы бронеавтомобилей готовятся к государственным испытаниям.
Испытания планируется завершить до конца этого года.
Новое поколение бронированных машин «Атлет» предназначено для перевозки личного состава и военных грузов. Оно имеет колесную формулу 4х4.