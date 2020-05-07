В России создадут новый БТР для защиты Крайнего Севера
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В России создают новый гусеничный бронетранспортер для работы в условиях Крайнего Севера. Об этом рассказал РИА «Новости» гендиректор предприятия-разработчика данной машины Александр Красовицкий.
Планируется, что бронемашина будет вездеходная и она сможет работать в условиях Крайнего Севера. При этом гендиректор предприятия не раскрыл характеристик создаваемой машины.
«Сроки и характеристики машины пока не буду оглашать, всему свое время», — сказал Красовицкий.
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