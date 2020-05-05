США модернизируют ядерный арсенал даже при экономическом спаде
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Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США не намерены прекращать модернизацию ядерного потенциала даже при спаде экономики, который спровоцирует сокращения в оборонном бюджете страны. Об этом сообщает DefenceNews.
Он отметил, что американские власти не намерены рисковать арсеналом стратегического сдерживания.
«Мы должны обязательно модернизировать его», — подчеркнул Эспер.
Глава Пентагона также указал на важность сохранения программ по модернизации при учете возможных траекторий развития Китая и России по данному вопросу в ближайшие годы.
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