Разведка США заявила о наличии доказательств по двум теориям возникновения COVID-19

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У американской национальной разведки имеются доказательства сразу по нескольким теориям возникновения коронавируса, сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника, близкого к директору Нацразведки США.

Первая теория заключается в том, что вирус произошел в результате несчастного случая в китайской лаборатории в Ухане. Вторая гласит, что инфекция началась на рынке в городе. Теории имеют сходства лишь в одном — коронавирус начался в Китае. По словам чиновника, у американской стороны есть доказательства в поддержку обеих ведущих теорий происхождения COVID-19.

Мы согласны, что он (коронавирус) не выглядит целенаправленным», — добавил представитель разведки.

В мире заразились инфекцией более 3,6 млн человек. При этом выздоровели свыше 1,2 млн человек, умерли — 252 429.

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