США задумались о покупке систем вооружения стран бывшего СССР
Соединенные Штаты хотят купить боеприпасы и системы вооружений у стран бывшего Советского Союза для использования в различных целях. Об этом говорится в заявке Управления Армии США по работе с подрядными организациями в Рок-Айленде, передает RT.
В документе говорится, что вооружение (SAWS), которое «производится и используется странами бывшего СССР или Восточного блока», требуется Пентагону, ряду других американских ведомств и иностранным союзникам. При этом причиной покупки называются «учения, испытания и боевое применение».
Управление Армии США планирует заключить пятилетние контракты с неустановленным сроком поставки на приобретение и доставку боевых припасов и систем вооружения в места дислокации. При этом доставка должна производиться как на континентальную часть страны, так и за ее пределы.
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