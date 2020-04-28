МИД: Москва удивлена заявлениями Хафтара о переходе власти в Ливии к армии

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Россия удивилась заявлению главы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара о том, что власть в стане переходит в руки армии, сообщил РИА «Новости» источник в МИД РФ.

Ранее Хафтар призвал граждан отвергнуть соглашение 2015 года, которое позволило сформировать Правительство национального согласия. Позднее он сказал, что жители Ливии выбрали главное командовании ЛНА для управления страной.

По словам представителя министерства, в настоящее время у Москвы есть контакты как с Хафтаром, так и другими сторонами конфликта. Однако такое заявление ливийского фельдмаршала является «удивительным». Планируется, что российская сторона разберется с предложениями Хафтара, а пока страна призывает к консенсусу между всеми ливийскими группами населения.

«Мы выступаем за то, чтобы в рамках политического процесса был продолжен инклюзивный межливийский диалог, военного решения конфликта нет», — отметил источник.

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