Участвовавшие в тренировках парада Победы солдаты отправлены на карантин

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Возвращающиеся из подмосковного полигона Алабино военнослужащие парадных расчетов будут помещены на двухнедельный карантин. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Отмечается, что речь идет о солдатах, которые принимали участие в тренировках. Все они проведут карантин в местах постоянной дислокации.

Также было принято решение оставить вещи военных на хранение в общевойсковом соединении Западного военного округа.

В министерстве также добавили, что все транспортные средства будут продезинфицированы. Это необходимо, чтобы избежать возможности распространения вирусных инфекций.

До этого российские ветеранские организации направили Путину письмо с просьбой перенести на более позднюю дату парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Уточняется, что такое предложение возникло из-за сложившейся в мире эпидемиологической ситуации.

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