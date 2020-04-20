Участвовавшие в тренировках парада Победы солдаты отправлены на карантин
Возвращающиеся из подмосковного полигона Алабино военнослужащие парадных расчетов будут помещены на двухнедельный карантин. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
Отмечается, что речь идет о солдатах, которые принимали участие в тренировках. Все они проведут карантин в местах постоянной дислокации.
Также было принято решение оставить вещи военных на хранение в общевойсковом соединении Западного военного округа.
В министерстве также добавили, что все транспортные средства будут продезинфицированы. Это необходимо, чтобы избежать возможности распространения вирусных инфекций.
До этого российские ветеранские организации направили Путину письмо с просьбой перенести на более позднюю дату парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Уточняется, что такое предложение возникло из-за сложившейся в мире эпидемиологической ситуации.
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