РФ по просьбе Молдавии доставила из КНР в Кишинев помощь для борьбы с COVID-19
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Минобороны России при помощи военного самолета Ан-124 «Руслан» по просьбе Молдавии перебросило из КНР медицинскую помощь для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское военное ведомство.
Как уточняется, 19 апреля в Молдавию самолетом ВКС России было доставлено медицинское имущество, выделенное КНР.
Общий вес посылки составил порядка 40 тонн.