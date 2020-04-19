РФ по просьбе Молдавии доставила из КНР в Кишинев помощь для борьбы с COVID-19

Минобороны России при помощи военного самолета Ан-124 «Руслан» по просьбе Молдавии перебросило из КНР медицинскую помощь для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское военное ведомство.

Как уточняется, 19 апреля в Молдавию самолетом ВКС России было доставлено медицинское имущество, выделенное КНР.

Общий вес посылки составил порядка 40 тонн.