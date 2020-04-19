Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с F-16 НАТО
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Пилот российского военного самолета МиГ-31 записал на видео встречу с истребителем F-16 НАТО. Соответствующий ролик выложили на Youtube-канале Fighterbomber.
Пилот истребителя МиГ-31 в это время сопровождал российский стратегический бомбардировщик Ту-95МС.
На кадрах можно заметить, как самолет ВКС России близко подлетает к F-16 и приветствует пилота истребителя НАТО.
Однако в подписи к ролику не указано, когда он было снят.