Иностранные заказчики заинтересовались приобретением танков Т-14 «Армата»
Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что серийные поставки в войска танков Т-14 на платформе «Армата» начнутся в 2021 году. Об этом он сообщил в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1».
По его словам, танк Т-14 «Армата» стоит дорого, так как проходит цикл дополнительных испытаний и модернизации.
«Министерство обороны заказало дополнительные технические решения для того, чтобы выйти уже на серийную поставку со следующего года в рамках того контракта, который был подписан», — объяснил Мантуров.
Министр добавил, что танки «Армата» проходили испытания в боевых условиях в Сирии.
Он отметил, что интерес и предварительные заявки на приобретение «Арматы» со стороны иностранных заказчиков уже имеются. При этом Мантуров уточнил, что работа с иностранными покупателями начнется со следующего года, после того, как машины начнут уже серийно поставляться Министерству обороны.
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