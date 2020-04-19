Мантуров: Россия продолжает экспорт вооружений
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Россия продолжает осуществлять экспорт вооружений и исполнять свои обязательства по всем ранее заключенным контрактам. Об этом в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия-1» сообщил российский министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Он уведомил, что по-прежнему ведется работа по странам, заинтересованным в покупке российской техники, «которая зарекомендовала себя как высокоэффективная и качественная».
Глава Минпромторга также отметил, что российская сторона принимает индивидуальные решения по поставкам техники государствам-покупателям, чтобы не допустить срыва заказов.
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