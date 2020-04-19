Российские военные дезинфицировали 68 пансионатов для пенсионеров в Италии
Российские военные специалисты с момента прибытия в Италию продезинфицировали 68 зданий пансионатов для пожилых людей в 62 населенных пунктах в целях борьбы с распространением коронавируса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-службы Минобороны России.
«Обработано 68 зданий и сооружений, более 600 тыс. квадратных метров внутренних помещений и более 80 тыс. квадратных метров дорог с твёрдым покрытием», — заявили военные.
В министерстве также отметили, что только за последние сутки военными врачами эпидемиологами и войсками РХБЗ было обработано 2 пансионата в городах Серина и Верделло.
Мэр горда Верделло Фабио Моссале в свою очередь поблагодарил российских военнослужащих за оказанную помощь, назвав ее очень эффективной и важной.
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