Минобороны России поручили рассмотреть привлечение армии к борьбе с вирусом
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Президент России Владимир Путин по итогам совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в России поручил Минобороны подумать о возможном привлечении сил армии для борьбы с коронавирусом, говорится на сайте Кремля.
Ведомство должно предоставить свои предложения об использовании сил и средств ВС России до 22 апреля текущего года.
Ответственным за это поручение Путин назначил профильного министра Сергея Шойгу.
Всего на данный момент число инфицированных в России составляет 36 793, выздоровели 3057 пациентов, умерли — 313.
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