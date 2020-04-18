Минобороны России поручили рассмотреть привлечение армии к борьбе с вирусом

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Президент России Владимир Путин по итогам совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в России поручил Минобороны подумать о возможном привлечении сил армии для борьбы с коронавирусом, говорится на сайте Кремля.

Ведомство должно предоставить свои предложения об использовании сил и средств ВС России до 22 апреля текущего года.

Ответственным за это поручение Путин назначил профильного министра Сергея Шойгу.

Всего на данный момент число инфицированных в России составляет 36 793, выздоровели 3057 пациентов, умерли — 313.

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