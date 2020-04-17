Минобороны РФ готово направить дополнительные силы на борьбу с коронавирусом

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Вооруженные силы России могут создать дополнительную группировку для борьбы с распространением коронавируса нового типа, заявил министр обороны страны Сергей Шойгу в ходе совещания с российским лидером Владимиром Путиным, трансляцию которого ведет телеканал «Россия 24».

Дополнительная группировка может быть развернута за счет войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) для дезинфекции сооружений, техники и участков местности, отметил Шойгу.

По последним данным, в России выявлено 32 008 случаев заражения новым коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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